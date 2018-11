Meteo Liguria – Cielo azzurro e sole ma temperature in picchiata

Genova – Il bel tempo sembra ormai destinato a restare almeno per tutto il week end ma l’arrivo di correnti fredde da nord-est segnerà anche l’arrivo del vero Autunno con colonnina di mercurio in progressivo abbassamento su valori decisamente più invernali.

Secondo gli esperti meteo di Limet Liguria non sono da escludere possibili addensamenti sui versanti padani e sui crinali fino a sabato, bel tempo domenica.

Previsioni per venerdì 16 novembre 2018

Lungo le coste cielo in prevalenza sereno a parte qualche nube di poco conto a levante e sull’Imperiese senza conseguenze.

Nubi basse anche consistenti saranno presenti su tutti i versanti padani, specie quelli centro-occidentali dove non si escludono pioviggini sui valichi. Addensamenti “a cappello” sullo spartiacque in parziale sconfinamento verso il versante marittimo.

Venti: Da moderati a forti tra nord e nord-est, specie sui crinali, in mare aperto e allo sbocco delle vallate.

Mari: Stirato sottocosta, mosso o molto mosso al largo

Temperature: In progressiva diminuzione

Costa: min: 10/12 °C, max: 14/ 16 °C

Interno: min: 4/8°C, max: 5/ 9 °C

Avvisi: Venti forti tra nord e nord-est.

Sabato 17 novembre: Tempo in prevalenza soleggiato lungo le coste, salvo nubi locali senza conseguenze. Addensamenti “a cappello” sui crinali di spartiacque in parziale sconfinamento verso il versante marittimo. Cielo molto nuvoloso sui versanti padani, specie centro-occidentali; non si esclude qualche debole pioggia in Val Bormida e qualche fiocco di neve sopra gli 800 metri sulle Alpi Liguri.

Venti: Tramontana anche forte su tutta la regione

Mari: Stirato sottocosta, mosso o molto mosso al largo

Temperature: In ulteriore diminuzione.

Domenica 18 novembre: Bel tempo ovunque. Qualche nube al mattino sulle Alpi Liguri e il gruppo del Gottero, in attenuazione nel corso della giornata. Ventoso e più freddo su tutta la regione.