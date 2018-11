Museo Diocesano, nuovi appuntamenti nel week end

Genova – Si preannuncia un week end ricco ed intenso al Museo Diocesano, con due nuove imperdibili iniziative.

Si parte oggi, venerdì 16 novembre alle ore 16, presso la Sala Fieschi del Museo con l’inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni da Pisa.

Si tratta di un progetto di valorizzazione e restauro nato dalla virtuosa collaborazione di tre importanti realtà museali nazionali: il Museo Diocesano di Genova, Palazzo Madama di Torino – Museo Civico d’Arte Antica e la Musei Civici di Pavia – Pinacoteca Malaspina.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino al prossimo 22 gennaio.

Secondo evento del week end è invece in programma per domani, sabato 17 alle ore 15.30 con la nuova edizione di “Storie e leggende della Cattedrale”.

Durante l’itinerario saranno proposte dieci nuove misteriose e intriganti storie: da un “archistar” del Cinquecento che offre il suo lavoro in Cattedrale al mercante Genovese di particolare tempra che lascia il suo ricordo in una celebre scacchiera e molte altre ancora.

Il costo per l’iniziativa sarà di 12 euro per i biglietti interi e di 10 euro per i ridotti. Sarà possibile partecipare solamente prenotandosi allo 0102475127 o all’indirizzo mail info@museodiocesanogenova.it fino ad esaurimento posti.