Savona, al Cesavo inaugurazione della mostra “Nascoste e palesi bellezze”

Savona – In occasione del 15° anniversario dell’Associazione “Renzo Aiolfi”, sarà inaugurata oggi, venerdì 16 novembre alle ore 17 presso il Cesavo di Savona, la mostra d’arte contemporanea “Nascoste e palesi bellezze”.

Ben 52 artisti associati “Aiolfi” esporranno le loro opere, tra dipinti, fotografie e ceramiche, per condividere l’importante traguardo raggiunto dall’Associazione.

Da sempre attiva in campo sociale, per dare un senso allo stare insieme e alla condivisione, la Renzo Aiolfi cerca con le proprie forze di dare a tutti i propri associati creativi la possibilità di far conoscere la propria arte.

Nella mostra, il cui titolo mette in luce come la bellezza si possa trovare dentro di noi e intorno a noi, saranno presenti artisti già molto noti affiancati da artisti quasi agli esordi: un bel messaggio che completa il “fare” dell’Associazione.

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero fino al prossimo 2 dicembre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.