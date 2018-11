Cornigliano, sopreso a scaricare detriti per strada, multato e denunciato

Genova – Un camioncino che accosta al lato della strada e un artigiano che inizia a scaricare abusivamente detriti e materiali di risulta di un cantiere edile domestico. Una scena che non è passata inosservata ai residenti di Cornigliano che hanno segnalato la presenza del camioncino per le strade del quartiere e in breve è sopraggiunta una pattuglia della polizia municipale che ha individuato il camion proprio mentre stava scaricando e lo ha bloccato.

Gli agenti hanno identificato l’artigiano e lo hanno sanzionato duramente ed ora l’uomo rischia anche una denuncia per abbandono di rifiuti.

La notizia del blocco e della sanzione è stata diffusa dal consigliere municipale Gabriele De Simone che ha evidenziato come la collaborazione dei cittadini possa essere molto importante per contrastare comportamenti davvero poco civili e che stanno causando molti disagi e proteste in città.

Un invito a “non girarsi dall’altra parte” ma ad intervenire per il bene della collettività e per far rispettare le normative e il decoro della città