Genova, ragazzo di 22 anni accoltellato in pieno centro

Genova – Un giovane di 22 anni è stato accoltellato, la scorsa notte, in pieno centro in circostanze ancora tutte da chiarire. Il ragazzo è stato raggiunto da almeno un fendente che lo ha ferito in modo molto grave. L’aggressore sarebbe fuggito lasciando il ragazzo a terra, in un lago di sangue.

Sul posto, nella zona di Portoria, è arrivato il 118 e le forze dell’ordine e il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

I medici lo hanno subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni restano molto gravi.

Intanto le forze dell’ordine indagano su quanto avvenuto per ricostruire i fatti e rintracciare il feritore. Vengono anche visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Crescono le polemiche per la mancanza di sicurezza per le strade di Genova e per l’aumento continuo di episodi di micro-criminalità. I cittadino chiedono più presenza di forze dell’ordine nelle zone “a rischio” ma la carenza di personale è continuamente denunciata dai sindacati di polizia, carabinieri e forze dell’ordine preposte.

(foto Archivio)