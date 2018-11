Maninvino presenta Vininprosa, degustazione teatrale di vino

Genova – Teatro e vino si incontrano in Piazza Manin. Lunedì 26 novembre, a partire dalle ore 18:30, nei locali di Maninvino andrà in scena una degustazione teatrale di vini, in compagnia dell’attrice e . Vininprosa, questo il titolo scelto per l’evento, sarà un vero e proprio percorso sensoriale, dove le emozioni si mescoleranno ai sapori dei quattro vini scelti per l’evento. A presentare le loro bottiglie saranno quattro produttori: Ampeleia, attivo sul territorio di Roccatederighi e delle Colline Metallifere, in Toscana; Casa Wallace, piemontese che ha fatto del vino una vera e propria passione; Raìna, che mantiene viva la tradizione con i suoi vigneti in Umbria; e l’Az. Agricola Fiorin Silvia di Treviso, dove l’uva si vendemmia esclusivamente a mano.

I profumi e le diverse sfaccettature dei vini proposti verranno raccontati dall’interpretazione dell’attrice, spaziando da uno stile elegante a uno più incisivo e carnale, dove il legame tra l’uomo e la natura viene celebrato e fuso grazie all’arte.

Maninvino è un’enoteca che ha deciso di trattare vini biodinamici e biologici a Genova, selezionati e proposti insieme a piccoli assaggi gourmet.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 010/0897423 o scrivere a info@maninvino.it.