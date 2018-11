Parco del Peralto, Movimento 5 Stelle pianta 20 nuovi “Alberi per il futuro”

Genova – Hanno indossato i panni dei “giardinieri” ed hanno messo a dimora ben 20 giovani “roverelle” per aumentare il numero di alberi presente nel Parco del Peralto, polmone verde della città di Genova. In occasione della IV edizione di “Alberi per il futuro” (oggi e domani in tutta Italia), Genova non si è fatta attendere: in prima linea per celebrare l’importante iniziativa di partecipazione ambientale, anche il MoVimento 5 Stelle.

Complice la bella giornata di sole, l’evento è stato positivo, con partecipazione e successo di pubblico senza etichette, a riprova che l’ambiente è tra le prime e più importanti forze trasversali capace di parlare con tutti.