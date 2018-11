Teatro Il Sipario Strappato, in scena la commedia in Genovese “Tùtto pe ‘n córpo de tésta”

Arenzano (Genova) – Sarà in scena stasera, sabato 17 novembre alle ore 21, presso il Teatro Il Sipario Strappato il nuovo spettacolo della Compagnia Teatrale San Fruttuoso “Tùtto pe ‘n córpo de tésta”.

Brillante commedia in lingua Genovese, narra la storia di Ernesto, pendolare di Casella che tutti i giorni si reca a Genova per lavoro tramite il tradizionale “Trenino”. Una mattina, all’improvviso, un branco di cinghiali che attraversa le rotaie, sarà l’involontario artefice di un episodio che cambierà, in modo radicale, la vita del nostro protagonista.

Una sequenza ininterrotta di gag scritte da Enrico Scaravelli, premio Marzari 2015, con la sapiente regia di Daniele Pellegrino.

Il costo del biglietto sarà di 12 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il 3396539121 o visitare il sito ufficiale del Teatro.