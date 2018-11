Ventimiglia, giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo

Ventimiglia (Imperia) – Anche Ventimiglia si unisce alla maratona di solidarietà nazionale e scende in campo con la campagna di reclutamento di donatori di midollo osseo organizzata da ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo e FIDAS – Federazione Italiana Donatori Sangue.

Oggi, sabato 17 novembre, i volontari delle due associazioni saranno attivi per effettuare prelievi di sangue dalle ore 7.30 alle ore 9.30 presso il Centro Raccolta Sangue Fidas di via Brigate Partigiane 2D e dalle ore 9.30 alle ore 12 presso l’autoemoteca mobile che per l’occasione sarà posizionata nella piazza del Comune.

Partecipando all’iniziativa sarà possibile essere inseriti nella banca dati del Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo IBMDR, per offrire una speranza concreta di guarigione ai malati di leucemia e di altre malattie ematologiche.

Per sottoporsi al prelievo occorre avere un’età compresa tra 18 e 35 anni, godere di un buono stato di salute e pesare più di 50 kg. Non sarà necessario essere a digiuno.

A livello nazionale è in atto una campagna di reclutamento per aiutare il piccolo Alessandro Maria, un bambino di appena un anno e mezzo affetto da una rarissima malattia genetica, la linfoistiocitosi emofagocitica (HLH), la cui vita può essere salvata solamente da un donatore compatibile.