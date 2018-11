Leggende di Genova tra peste e sotterranei nel nuovo tour di Genova Cultura

Genova – È in programma per oggi, domenica 18 novembre alle ore 15, il nuovo tour di Genova Cultura dal titolo “Genova: peste, sotterranei e leggende”.

Al centro dell’iniziativa, della durata di un’ora e mezza circa, sarà la “Genova sotterranea”, intricata rete di gallerie e torrenti ancora in parte inesplorata che si estende per chilometri sotto la città in superficie.

Uno dei tesori più preziosi si trova sotto il parco dell’Acquasola, dove si estende un’enorme necropoli: qui vennero seppelliti i morti della peste del 1656, una tragedia che costò la vita a sette abitanti su dieci della Genova del tempo. Fu proprio questa disgrazia a dare il colpo di grazia alla grandezza di Genova che aveva appena vissuto il suo secolo d’oro. Vi furono anche altri luoghi di sepoltura, come la zona di San Lorenzo, impiegata come cimitero già in epoca Romana.

Le gallerie sotterranee, invece, furono utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio per la popolazione durante i bombardamenti che a partire dal 1942 furono intensi e frequenti. Alcune gallerie erano poi collegate da passaggi segreti, come quello sotto Villetta di Negro costruito nel 1936: un tunnel di 160 metri utilizzato come rifugio per accogliere gli uffici della Prefettura e fungere da centro di allarme aereo in caso di attacco.

Per partecipare al tour sarà necessario prenotarsi all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org o ai numeri 0103014333/3921152682.