Teatro della Tosse, in scena la replica di “C’era una volta una bambina, Cappuccetto Rosso”

Genova – A grande richiesta ritorna oggi, domenica 18 novembre con una doppia replica alle ore 16 e alle ore 18, “C’era una volta una bambina, Cappuccetto Rosso”, in scena al Teatro della Tosse.

Ispirato all’omonimo libro, lo spettacolo di Once Danza Teatro oltre ad essere inserito nella rassegna “Tosse in famiglia” è anche un’anteprima della rassegna di danza “Resistere e creare”.

Quando la bambina vestita di rosso si inoltrò nel bosco per andare a trovare la nonna, il bosco le chiese di fermarsi ed ascoltare. La bambina, che era svelta, attenta e coraggiosa, si fermò, chiuse gli occhi ed ascoltò. I due fecero silenzio e in mezzo crebbe il lupo.

“C’era Una Volta una Bambina” è una storia d’amore, il racconto di un atto, fiducioso e sospeso del dono di sé all’altro. Un filo rosso teso tra obbedienza e scoperta, tra cultura e natura, tra la casa della nonna e il bosco del lupo.

I biglietti per lo spettacolo avranno il costo di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini.