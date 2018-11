Teatro Il Sipario Strappato, ecco lo spettacolo per bambini “La Gallinella Rossa”

Arenzano (Genova) – Andrà in scena oggi pomeriggio, domenica 18 novembre alle ore 17, al Teatro Il Sipario Strappato di via Marconi 165 il nuovo spettacolo “La Gallinella Rossa”.

In una fattoria vivono tre amici: la gatta gialla, il cane blu e la gallinella rossa. Il trio, durante lo spettacolo, svelerà ai bimbi presenti in sala i segreti della Fattoria Arcobaleno e l’importanza di nutrirsi bene e in modo vario attraverso canzoni e tanti colori.

Il biglietto di ingresso avrà il costo di 6 euro. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il 3396539121 o visitare il sito ufficiale del Teatro.