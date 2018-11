Meteo Liguria – Ancora sole e freddo intenso e torna il maltempo

Genova – Ancora una giornata all’insegno del bel tempo quella che inizia oggi su gran parte della Liguria. Non si tratta, però di condizioni che resteranno stabili per il resto della settimana poichè è in arrivo dalla Spagna una nuova perturbazione che raggiungerà anche l’Italia.

Prosegue il flusso di aria fredda continentale e gli esperti Meteo di Limet Liguria prevedono il rientro di una massa d’aria più umida dal Mediterraneo centro-occidentale determinerà le prime nevicate di stagione a quote relativamente basse.

Le previsioni per oggi, lunedì 19 novembre 2018: Cielo sereno o poco nuvoloso sul versante marittimo e costiero al mattino; progressiva intensificazione della nuvolosità sul versante nord dell’Appennino. Dalla sera comparsa di deboli precipitazioni sull’estremo levante e nelle zone interne. Potranno assumere carattere nevoso anche a quote basse su interno Savonese e genovese; oltre i 7-800 m sull’Appennino orientale.

Venti: permangono settentrionali moderati al mattino, in rinforzo dal pomeriggio; specialmente sul settore ovest del Mar Ligure e Capo Mele. Riprende forte da grecale al largo e sul ponente dal tardo pomeriggio /sera

Mari: mosso a levante, molto mosso a ponente, tendente ad agitato per onda più formata da terra in serata.

Temperature: minime in calo nelle conche del levante più riparate del vento; massime in diminuzione, specie nelle zone interne.

Costa – min: 3/10 °C, max: 9/13 °C

Interno – (fondovalle) min: -3/4°C, max: 4/8 °C

Martedì 20 novembre: Forte tramontana sul settore centro-occidentale, raffiche a burrasca su Capo Mele / Ovest Ligure. Tra la notte e il mattino prestare attenzione alla circolazione per nevicate che interesseranno gran parte del savonese, accumulo fino a fondovalle sul versante nord dell’Appennino.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità diffusa, ma sempre più densa nelle zone interne; sul settore centrale dell’Appennino precipitazioni a prevalente carattere nevoso come da avviso; rapido esaurimento dei fenomeni già nel corso della mattinata su tutti i settori. Aperture più generose a levante.

Dalla sera un nuovo impulso umido proveniente da ovest apporterà nevicate diffuse sopra i 700-800 m nell’entroterra imperiese, pioggia moderate su Riviera dei Fiori

Venti: forti nella notte a ponente come da avviso, in calo deciso da metà mattinata; regime di brezza altrove.

Mari: agitato nella notte a ponente; per onda formata da terra; tra mosso e molto mosso altrove, stirato su Riviera di Levante; moto ondoso in generale diminuzione nel corso della mattinata.

Temperature: recuperano di qualche punto a levante.

mercoledì 21 novembre 2018: Tra la notte e il mattino possibili nevicati abbondanti su appennino occidentale. Tempo a tratti perturbato sul settore centrale; consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.