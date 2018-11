Mondo Marcio torna con un nuovo brano e zittisce i giovani Rap

Milano – Un brano per rivendicare la supremazia sulle nuove generazioni di rapper e per ironizzare sulla loro scelta di “apparire” più di “essere”. Mondo Marcio torna con una nuova canzone ed un nuovo video destinato a far discutere molto nel panorama del Rap italiano sempre pronto a roventi discussioni con botta e risposta sui sociale che diventano virali.

Mondo Marcio non le manda a dire e, rivolgendosi ai giovani rapper “mette i puntini sulle i” rivendicando di essere una vera star del settore e di essersi fatto un nome lottando duramente.

Il brano è stato anticipato da un breve video/documentario dal titolo “ORIGINI” che segna il ritorno del rapper: http://radi.al/Origini

Inoltre, è possibile ascoltare su Spotify “Mondo Marcio – Greatest” (http://radi.al/MondoMarcioGreatest), la playlist creata dall’artista per celebrare e condividere con i suoi fan i 15 anni di carriera.