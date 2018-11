Ponte Morandi – Bucci: “Collaborare con Autostrade conviene a tutti”

Genova – La collaborazione con Autostrade conviene a tutti. Questo il pensiero del sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi Marco Bucci, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione “Che Tempo Che Fa”

Bucci ha spiegato: “Sono convinto che pagare, quindi collaborare per ricostruire il Ponte Morandi, conviene a tutti, anche ad Autostrade”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Se andiamo tutti d’accordo riusciamo a fare il ponte in poco tempo e ricostruire la credibilità del Paese, se litighiamo continuiamo ad essere famosi all’estero per le solite cose”.

Per tutta la durata dell’intervento in diretta su Rai1, Bucci ha risposto alle domande del conduttore passando dall’incarico come commissario per la ricostruzione ai prossimi passi per gli sfollati.

Il sindaco ha spiegato che accettare l’incarico lo ha sentito come un dovere nei confronti dei cittadini di Genova e cercherà di fare in modo che la ricostruzione avvenga con altissima qualità e nel minor tempo possibile.

A proposito di ricostruzione, Bucci ha confermato la data di inizio dei lavori di demolizione dei monconi del Morandi: “Si inizierà il 15 dicembre perché questa è la versione migliore di tutti i progetti che abbiamo di fronte”.

Per quanto riguarda la ricostruzione, partirà l’indagine di mercato e il sindaco si è detto convinto che molte delle aziende che si candideranno porteranno il progetto di Renzo Piano.

Infine il delicatissimo capitolo sfollati. Bucci conferma la disponibilità di 72 milioni di euro per dare una nuova casa alle 266 famiglie. Entro trenta giorni inizieranno le pratiche per la vendita e l’acquisto degli appartamenti degli sfollati che riceveranno un assegno per comprare una nuova casa e cercare di ritornare alla normalità nel minor tempo possibile.