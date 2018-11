Teatro della Tosse in scena a Certosa con “Pinocchio”

Genova – Il Teatro della Tosse scende in campo per far sentire la propria vicinanza alle zone maggiormente colpite dalla tragedia del Ponte Morandi. Giovedì 22 novembre, presso il Teatro della S.O.C. di Salita San Bartolomeo, a Certosa, andrà in scena “Pinocchio”.

Dedicato ai bambini degli istituti scolastici della zona, lo spettacolo vedrà la partecipazione di Pietro Fabbri, storico volto del Teatro della Tosse, che salirà sul palco alle ore 10 e alle ore 11.30 con una doppia replica.

Il celebre burattino di Collodi, in scena con un tavolino, una candela e un libro, racconterà in prima persona le sue avventure e i personaggi incontrati durante il suo magico viaggio, coinvolgendo attivamente il pubblico.

Il teatro di Certosa è diventato in questi mesi luogo di incontro per le persone che nel crollo del 14 agosto hanno sofferto i disagi maggiori: proprio per questo motivo il Teatro della Tosse ha deciso di portare in questo spazio uno spettacolo interamente dedicato ai bambini, facendogli assumere così una valenza simbolica ancora più grande.