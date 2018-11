Via Siffredi chiusa per lavori e il traffico del ponente finisce nel caos

Genova – E’ stata riaperta con due ore di ritardo rispetto ai tempi previsti e la chiusura, da sabato sera a domenica pomeriggio ha causato pesanti disagi al traffico cittadino che si muoveva da e per il ponente. Via Siffredi, a Sestri Ponente, è tornata ad essere percorribile solo intorno alle 17 e i provvedimenti anti traffico non hanno retto il flusso, pur ridotto, delle auto in movimento.

Lunghe code ed intasamenti hanno funestato il fine settimana di chi doveva muoversi da e per il ponente nella giornata di domenica.

Completata senza problemi, invece, la sistemazione del secondo impalcato della rampa che collegherà il casello della A10 di Genova Aeroporto con la parte terminale di via Guido Rossa. Un intervento previsto nel cosiddetto “lotto 10”, opera seguita da Sviluppo Genova Spa.

Per il weekend dell’Immacolata (8 dicembre) sarà possibile percorrere lungomare Canepa e raggiungere il casello dell’A10 praticamente senza dover uscire da via Savio. Si tratta dunque di un altro tassello importante per migliorare la viabilità nel ponente genovese, ovvero tra Cornigliano e Sestri. Un’altra rampa sarà realizzata poi nel mese di marzo del prossimo anno.