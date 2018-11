Crotone, treno investito da una tromba d’aria, feriti alcuni passeggeri

Crotone – Una tromba d’aria ha investito un treno regionale all’altezza della stazione di Roccabernarda, in provincia di Crotone.

Il convoglio partito da Catanzaro Lido e diretto a Crotone è stato travolto in pieno dal vento che ha sballottato il convoglio mandando in frantumi diversi vetri.

Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. Due di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, con loro sono arrivati sul posto anche i tecnici di Trenitalia.

Il convoglio, rimasto sui binari, è stato spostato alla stazione di Botricello per liberare la linea e ripristinare la circolazione ferroviaria.

Da Catanzaro Lido è partito un secondo treno che dovrà recuperare i passeggeri rimasti fermi, portandoli a destinazione.