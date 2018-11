Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco a Brignole

Genova – Disagi, domani, per i resindenti nella zona di Brignole, a causa di un’interruzione della regolare fornitura idrica.

Iren Acqua, infatti, ha comunicato che per consentire i lavori alla modifica della rete idrica dovuti al rifacimento della copertura del Bisagno, domani, mercoledì 21 novembre, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua.

Rubinetti a secco dalle ore 14.00 alle ore 20.00 per le utenze allacciate nelle seguenti vie del comune:

via Gropallo

via Montesano

piazza Brignole

salite delle Fieschine

via Felice Romani

Nelle vie ss Giacomo e Filippo e De Amicis, dove sono presenti più tubazioni, si verificheranno disservizi alle sole utenze allacciate alla tubazione interessata.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.