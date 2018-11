Ponte Morandi, Sindaco Bucci: sfollati potranno forse portare via i mobili dalle case

Genova . Gli sfollati potrebbero avere il tempo e la possibilità di portare via per intero l’arredamento delle loro abitazioni. A dichiararlo, ieri sera, alla trasmissione “Genova nel cuore” sull’emittente Primocanale, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

“Può essere che ci sia la possibilità di fare il trasloco totale dei mobili” ha dichiarato Bucci in trasmissione, aprendo alle speranze e alle richieste delle famiglie che dal 14 agosto scorso attendono di poter recuperare i loro beni nelle case che hanno dovuto abbandonare in tutta fretta per il crollo di ponte Morandi.

Bucci ha chiarito che la decisione non dipende da lui ma dalla “staticità” di ciò che resta del ponte.

“Non dipende da me, non lo posso promettere – ha dichiarato in trasmissione – Certamente faremo in modo di poter fare più ingressi possibili. Il trasloco dei mobili? Se il ponte durante l’avvio delle operazioni di demolizione verrà messo in sicurezza, è possibile che si riesca a fare anche questo. Se sicuro si può fare tutto, anche passare con le auto”