Prà, ruba due bici da un appartamento: denunciato 33enne

Genova – Si è introdotto in un appartamento in via Ratto, a Prà, portando via due biciclette per un valore complessivo di 2mila euro.

Per questo un 33enne è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Prà a conclusione di una attività di indagine iniziata lo scorso 14 novembre.

Il 33enne è stato riconosciuto colpevole del furto avvenuto la settimana scorsa dai militari ed è stato denunciato in stato di libertà per furto in abitazione e inosservanza sulla disciplina sull’immigrazione. L’uomo, un marocchino senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, era stato già destinatario di un ordine di espulsione dall’Italia emesso dal Questore di Cuneo nell’ottobre dello scorso anno.