Black Friday, venerdì 23 inizia al Brugnato 5Terre Outlet

La Spezia – La stagione natalizia di Brugnato 5Terre Outlet Village è partita con la magia degli addobbi che da sabato 17 novembre colorano e illuminano le vie del Centro, e si appresta a vivere il suo primo appuntamento clou per lo shopping il prossimo fine settimana con il Black Weekend.

Da venerdì 23 a domenica 25 novembre la corsa ai regali di Natale sarà infatti ancora più elettrizzante e conveniente: le speciali promozioni del Black Friday, l’appuntamento USA che inaugura ufficialmente lo shopping natalizio, diventato ormai una tradizione anche in Italia, a Brugnato 5Terre Outlet Village saranno ancora più convenienti con il Black Weekend. Tre giorni dedicati allo shopping con sconti speciali del 40% sul prezzo outlet, in tutti i negozi aderenti. Natale vuol dire anche solidarietà! Anche quest’anno è attivo, a partire da sabato 17 novembre e per tutti i fine settimana fino al 24 dicembre, un servizio confezioni regalo, per impacchettare i propri doni. Per usufruire del servizio è sufficiente effettuare una donazione e il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Verde di Borghetto Vara.