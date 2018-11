Interno 7, Piotta torna live a Genova

Genova – Piotta torna live a Genova e lo fa per presentare il suo nuovo album “Interno 7”.

Il prossimo 30 novembre, infatti, l’artista si esibirà sul palco del Crazy Bull di Sampierdarena e lo farà accompagnato dalla band per uno spettacolo rinnovato nel sound e nella scaletta dove si mischiano i grandi classizi, le ultime hit e i brani rap degli esordi.

A riproporsi con vigore, in studio e sul palco, sono il pianoforte e le chitarre acustiche che si vanno ad unire alla cultura urban creando un mix tra melodia e rap, tipico dell’ultimo disco.

Tra i brani che saranno presentati live ci sono “Solo per Noi” e le riflessioni personali, “Interno 7”, “Di Noi” e “Un’estate ed è finito”, il ricordo di Primo Brown dei Cor Veleno.

Il concerto proposto è la naturale evoluzione che si è sviluppata negli ultimi anni, dopo diverse partecipazione a club e festival: un concerto suonato dalla band dove l’elettronica torna in primo piano con il basso synth e con le tastiere per due ore di show in un viaggio musicale dagli anni ’90 ad oggi.

Ad accompagnare Piotta sul alco ci saranno Claudio Cicchetti alle batterie, Francesco Fioravanti alle chitarre, Benjiamin Ventura al basso synth e alle tastiere, e Stefano Marvel Mex Tasciotti ai cori e rap.

Appuntamento dunque venerdì 30 novembre alle ore 22.00 al Crazy Bull di via Degola a Sampierdarena.

Costo del biglietto 12 euro. Per info è possibile rivolgersi al numero 010 4694923