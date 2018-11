La Spezia, motociclista finisce contro il guard rail: è grave

Arcola (La Spezia) – Sono gravi le condizioni del motociclista di 46 anni che poco dopo la mezzanotte di oggi si è schiantato contro un guard rail ad Arcola, in provincia della Spezia.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro la lamiera a bordo strada.

Nell’impatto il 46enne ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e diversi traumi al bacino e alle gambe.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.