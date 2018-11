Lavori all’impianto di illuminazione, chiuso il casello di Genova Pegli

Genova – Rimarrà chiuso al transito veicolare dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del 23 novembre prossimo il casello di Genova Pegli.

La chiusura, come comunicato da Autostrade per l’Italia si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione programmato in orario notturno e a ridotto flusso di veicoli.

Stop al transito, quindi, per i mezzi in entrata allo svincolo di Pegli in direzione di Savona.

I veicoli diretti nel ponente ligure potranno utilizzare l’ingresso autostradale di Genova Prà.