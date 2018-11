Ponte Morandi, riaperta al traffico corso Perrone

Genova – E’ stata riaperta intorno alle 11.40, e non alle 11.00 come inizialmente previsto, la viabilità su corso Perrone, collegamento fondamentale nell’area di Campi e verso il ponente e la Valpolcevera.

Inaugurazione posticipata visto l’allarme di uno dei sensori posizionati sui monconi di ponte Morandi che ha bloccato il transito delle auto.

Nella giornata di ieri era stato proprio il sindaco di Genova Marco Bucci, tramite un post su Facebook, ad annunciare la riapertura di corso Perrone scrivendo: “Dalla tarda mattinata di domani riaprirà al traffico corso Perrone, collegamento fondamentale per i quartieri dell’area nord di Ponte Morandi con la zona di Campi e il resto del ponente. Un altro passo importante che aiuterà la viabilità di tutta la Valpolcevera. Abbattiamo un altro muro!!!”.

Proprio su disposizione del Commissario per la Ricostruzione nonché sindaco di Genova, il Comune ha provveduto a montare una sorta di “mantovana” che avrà il ruolo di proteggere i mezzi in transito da eventuali cadute di materiale.

Collegamento aperto a tutti, dunque, e non solo ai lavoratori della zona rossa. Corso Perrone, come già accade per via 30 giungo, sarà regolato da un semaforo collegato ai sensori per garantire maggiore sicurezza agli utenti.