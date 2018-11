Questo non è amore, la campagna della Polizia contro la violenza sulle donne

Genova – Sbarca al Mercato Orientale di Genova “Questo non è amore”, la campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere.



Dopo gli appuntamenti degli scorsi mesi di ottobre e novembre in alcuni mercati cittadini, parte oggi la tappa al Mercato Orientale in via XX settembre che vedrà la presenza degli agenti fino a sabato 24 novembre.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà presente una postazione dove i poliziotti dell’URP e delle sezioni specializzate della Squadra Mobile e della Polizia Anticrimine, con la collaborazione dei centri antiviolenza, incontreranno la popolazione con l’obiettivo non solo di informare, ma anche di favorire l’emersione del fenomeno, agevolando un contatto diretto e di fiducia con le potenziali vittime.