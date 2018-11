Genova – Solo un grande spavento ma per fortuna nessun ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Certosa.

Intorno alle 16.00 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Canepari per lo scoppio arrivato da un negozio.

All’interno, durante le fasi di manutenzione, il compressore di un frigorifero è scoppiato causando danni alla saracinesca. Fortunatamente, nell’esplosione, l’operaio non è rimasto ferito.