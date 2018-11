Incidente mortale a Rapallo, morta una pensionata di 80 anni

Rapallo – Stava passeggiando sul ciglio della strada in zona San Pietro di Novella quando un’auto l’ha travolta scaraventandola in aria. Una donna di 80 anni, originaria di Milano, è morta ieri sera in un terribile incidente. La pensionata è ricaduta a terra e subito è stata soccorsa dal 118 ma per lei la corsa in ospedale è risultata inutile e all’arrivo al nosocomio la donna era già deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

La persona alla guida è stata fermata ed identificata e sottoposta al test per valutare l’eventuale assunzione di alcolici che, però, è risultato negativo.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.