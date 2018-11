Lavori di copertura del Bisagno, lunedì senz’acqua in centro

Genova – Iren Acqua comunica che, a causa di lavori connessi alle modifiche della rete dovute al rifacimento della copertura del Bisagno, il giorno lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 14.00 alle 20.00, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via Gropallo

Via Montesano

Piazza Brignole

Salita delle Fieschine

Via Felice Romani

Via Claudio Carcassi

Piazza Giorgio Labò

E soltanto agli utenti allacciati solo a due delle tre tubazioni presenti nelle vie:

Via SS. Giacomo e Filippo

Via E de Amicis

Via Roma

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente