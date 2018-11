Ponte Morandi – Vigili del Fuoco rimuovono guard rail pericolante

Genova – Ancora un intervento dei Vigili del Fuoco sui monconi di ponte Morandi.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, i pompieri sono stati chiamati per la messa in sicurezza di un guard rail sul moncone del viadotto autostradale che risultava appeso per un grosso bullone.

L’operazione ha visto i Vigili del Fuoco impegnati ad imbragare la porzione metallica ad un’autogrù; assicurato il guard rail, è stato poi svincolato per poter essere portato al suolo.

Sempre ieri l’area del Morandi ha visto la riapertura al traffico di corso Perrone, precedentemente limitato ai lavoratori della zona.

A proposito della riapertura della strada, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Morandi Marco Bucci ha dichiarato: “Oggi abbattiamo un altro muro che in questi mesi ha diviso la Valpolcevera dal resto della città. Con l’apertura di corso Perrone diamo un nuovo sbocco alla viabilità dell’alta valle e rendiamo più facile l’attività a tante aziende che lavorano in questo spazio. Non solo, ma rendiamo più facile l’accesso all’area di Campi, utile sia ai dipendenti delle piccole e medie imprese che gravitano in quella zona, sia al commercio. Dopo la caduta di ponte Morandi non ci siamo mai fermati e questa è un’altra dimostrazione“.