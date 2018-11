Auto in fiamme a Sampierdarena

Genova – Auto in fiamme, questa mattina, poco dopo l’alba, in via Spataro, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Alcuni passanti hanno notato le fiamme che si alzavano dal veicolo ed hanno subito allertato i vigili del fuoco componendo il 115.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento evitando che le fiamme potessero estendersi ad altre vetture parcheggiate nei pressi.

Una volta domate le fiamme i pompieri hanno iniziato i primi rilievi per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità. Il rogo potrebbe infatti essere stato appiccato da un piromane.

Indagini anche sulle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dietro il centro sportivo della Crociera.