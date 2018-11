Maison Close, la storia delle case chiuse con Sophie Lamour

Genova – Torna oggi, domenica 25 novembre alle ore 20, l’appuntamento con “Maison Close”, spettacolo sulla storia della case chiuse prima della legge Merlin in compagnia di Sophie Lamour.

L’ambientazione scelta per l’occasione sarà quella di un caveau di un’antica banca nascosta in uno dei palazzi dei Rolli che per una sera si trasformerà in un teatro privato.

Da Berlino a Chicago, passando per Genova e Parigi: un mondo oscuro e infido in cui il piacere diventava moneta di scambio negli intrighi politici.

Come nei più tradizionali Caffè Chantant, il pubblico potrà gustare quattro piatti che rievocheranno i sapori di quei tempi abbinati ad altrettanti cocktail speciali durante lo spettacolo.

Dati i posti limitati, sarà necessario acquistare la prevendita per lo spettacolo e la cena su Happy Ticket HappyTicket.it o sul sito ufficiale di Contatto Genova.