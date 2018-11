Squalo volpe pescato a Sestri Levante

Sestri Levante – Uno squalo volpe nella rete dei pescatori. Una pesca particolare quella fatta ieri dalla marineria da pesca del piccolo centro del levante ligure. Issando le reti come di consueto, infatti, i pescatori hanno ritrovato tra le maglie un esemplare di squalo volpe della lunghezza di circa 2 metri e del peso di 100 chili.

Un ritrovamento inusuale poichè questo tipo di squalo, che può arrivare alla lunghezza di circa 4 metri, vive a grandi profondità dove i suoi grossi occhi servono a vedere nella semi oscurità.

Lo squalo volpe risale le correnti sino a circa 100 metri di profondità ed è raro che venga pescato con normali reti da pesca non di fondali alti.

L’esemplare non resterà inutilizzato come spesso accade visto che difficilmente trova mercato locale. E’ invece una ghiottoneria per i consumatori cinesi che ne apprezzano le pinne e la coda per preparare un tipo particolare e molto richiesto di zuppa.

Lo squalo è così partito per la città di Milano dove si trova una numerosa comunità cinese e dove certamente troverà un acquirente.