Genova – A De Ferrari arriva l’albero di Natale

Genova – Hanno preso il via questa mattina le operazioni di montaggio del grande abete che decorerà piazza De Ferrari per il periodo natalizio.

Un abete proveniente dalla Val D’Aveto è stato posizionato e issato tramite l’ausilio di una gru. Nelle prossime ore saranno sistemati gli addobbi e le luci che, come da tradizione, saranno accese il prossimo 8 dicembre.

Accanto all’albero di piazza De Ferrari sarà collocato il tunnel luminoso: 60 metri di luci che lo renderanno il più lungo d’Europa.

Non solo centro città. Un arco luminoso sarà sistemato anche nella Val Polcevera, nella zona della fermata della metropolitana di Brin, a Certosa, anche qui vicino ad un albero di Nalate gemello a quello collocato questa mattina.

Altri otto alberi saranno posizionati in diverse zone della città andando a decorare, con stili diversi, gli altrettanti municipi cittadini.

Un secondo albero di Natale si affaccerà su piazza De Ferrari, mostrandosi dall’interno della Sala della Trasparenza della Regione Liguria.

Si tratta di una installazione realizzata con materiali di recupero ritrovati nel Polcevera e con 43 rami per non dimenticare le vittime del crollo di ponte Morandi. L’installazione si chiamerà “Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpetano lo spirito della Natività” e sarà a cura della Fondazione Mario Novaro.