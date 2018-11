San Martino, dà in escandescenza e allaga il pronto soccorso con un idrante

Genova – Ha dato in escandescenza all’interno della sala d’attesa principale del pronto soccorso, ha poi afferrato un idrante a muro ed ha allagato la stanza.

E’ accaduto la notte appena trascorsa all’interno dell’ospedale San Martino di Genova.

Era circa mezzanotte quando l’uomo, un senza fissa dimora, ha iniziato ad urlare per poi utilizzare l’idrante a muro per inondare la sala d’attesa destinata ai pazienti su barella.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. A dare notizia di quanto accaduto è stato lo stesso ospedale che, inoltre, ha spiegato come situazione che si è venuta a creare all’interno del pronto soccorso abbia creato non pochi disagi: la direzione ha chiesto un alleggerimento al 118 in modo da poter procedere alla bonifica ed alla sanificazione degli ambienti interessati dall’allagamento, ancora in corso.

Questo ha protato dei disagi ai processi di gestione degli accessi. Intorno alle 10.30 i pazienti al primo piano erano 39, in attesa di essere destinati ai reparti.