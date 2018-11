Voragine nell’asfalto dell’Aurelia tra Voltri e Arenzano, strada bloccata per almeno 10 giorni

Genova – Un avvallamento nell’asfalto che pian piano si estende e cresce in profondità sino a dare vita ad una voragine di alcuni metri che solo per un caso fortunato non ha inghiottito auto o moto. Un cedimento nel manto stradale ha provocato la chiusura, questo pomeriggio, della statale Aurelia tra Voltri e Arenzano e più precisamente nei pressi del civico 18 di via Rubens, strada che costeggia l’estremo lembo di litorale genovese di ponente.

Un crollo che solo la fortuna ha voluto non causasse una tragedia visto che un’auto o, peggio, una moto, avrebbe subito danni facilmente immaginabili.

Non era sfuggito agli automobilisti che ogni giorno percorrevano la statale Aurelia quell’avvallamento, spuntato dal nulla dopo la mareggiata del 29 ottobre che ha causato milioni di euro di danni in tutta la Liguria e distrutto la passeggiata a mare di Voltri. Una lieve curvatura dell’asfalto che certamente non lasciava presagire nulla di buono ma che nessun tecnico ha notato.

Sulle pagine di Facebook del quartiere, da giorni si segnalano altri presunti danni alla statale Aurelia e alla costa ed evidentemente era necessario un crollo per far scattare l’emergenza vera e propria.

Sul posto, chiamati per la prima volta, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito isolato la zona e sospeso la circolazione con la polizia municipale giunta a bloccare il traffico in attesa delle verifiche. A lungo si è pensato anche di far evacuare un palazzo che sorge nelle vicinanze perchè non è chiaro come si sia originato il cratere e potrebbe esserci un cedimento più vasto del costone.

Di certo ora saranno necessari giorni – si parla di almeno 10 – per riparare la strada e ancora una volta, dopo la frana ad Arenzano, un’importante arteria di collegamento tra il ponente e la città di Genova mostra tutti i suoi anni e i suoi acciacchi.

Una situazione assurda che si può aggiungere, come è successo oggi, ad un incidente stradale sull’Autostrada A26 Voltri -Gravellona Toce che ha causato altri pesanti disagi. Un altro macigno sulla già difficile situazione genovese, ancora alle prese con l’emergenza di Ponte Morandi.