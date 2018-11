Aurelia chiusa tra Voltri e Arenzano, lavori per almeno 10 giorni

Genova – Rimarrà chiusa per almeno 10 giorni la statale Aurelia nel tratto tra Voltri e Arenzano a causa del cedimento improvviso di una larga parte del’asfalto in via Rubens, all’altezza del civico 18. Un grosso cratere si è formato improvvisamente dove da giorni era segnalato un avvallamento che andava crescendo sempre di più dopo la mareggiata del 29 ottobre che ha provocato danni enormi sulla costa ligure.

Poteva finire in tragedia vista la dimensione della voragine e la profondità della stessa. Se qualche motociclista fosse passato negli istanti del crollo o se un’auto ci fosse finita dentro si poteva registrare l’ennesimo grave incidente.

La fortuna ha invece voluto che l’asfalto abbia ceduto quando sulla strada non passava nessuno e i residenti del civico 18 di via Rubens, sentendo un forte rumore si sono affacciati ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

La strada è stata chiusa ma la profondità della voragine, che sembra scendere per più di 10 metri, rende necessario un lavoro straordinario e molto approfondito per verificare la tenuta dei materiali sottostanti.

Il Municipio Ponente lancia l’allarme e lamenta lo scarso interesse mostrato da Comune e Regione per i danni registrati nel Ponente genovese e Ligure in genere rispetto a quanto avvenuto in altre località “Vip” del levante e chiede che venga controllata attentamente tutta la statale Aurelia che corre lungo la costa poichè sono stati segnalati altri avvallamenti nella strada e allarmanti cedimenti nella sottostante massicciata.