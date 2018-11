Genova, tir si blocca nel tunnel Canevari e urta il fornice ferroviario: traffico in tilt

Aggiornamento ore 10.50 – La Polizia Locale ha fatto sapere di aver chiuso il tunnel di via Canevari lato levante, in direzione monte.

Per consentire ai mezzi di circolare, è stato ilstituito il doppio senso di circolazione sul lato ponente.

Genova – Traffico fortemente rallentato in zona piazza delle Americhe e limitrofe per un autoarticolato rimasto bloccato nel tunnel Canevari, in direzione monte.

Il mezzo pesante che trasportava un mezzo d’opera ha urtato la struttura del fornice ferroviario, rimanendo all’interno della galleria.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che stanno regolando il traffico.

Una squadra dei Vigili del Fuoco sta verificando le condizioni della struttura.