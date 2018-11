Macchia oleosa in corso Gastaldi, rallentamenti tra corso Europa e Brignole

Genova – Una macchia oleosa sull’asfalto di corso Gastaldi sta provocando rallentamenti alla viabilità nel levante genovese.

La macchia si trova all’altezza di via Barrili ed ha richiamato sul posto gli agenti della Polizia Locale e di Aster che si stanno occupando della bonifica dell’asfalto, operazione resa più complicata per via del traffico diffuso la mattina.

Incolonnamenti dunque per chi transita da corso Europa in direzione centro.

Appena due giorni fa si è verificato un episodio simile a Quarto. Un pullman dell’Atp ha perso olio sulla carreggiata sporcando l’asfalto fino a Sori.

Proprio l’olio presente in via Carrara ha provocato il tamponamento tra due auto e la caduta a terra di due motociclisti.