Sampdoria, sequestro dei beni per Massimo Ferrero

Genova – Un sequestro cautelativo per un valore di oltre 2 milioni e mezzo di Euro per il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero. E’ quanto avrebbe eseguito la Guardia di Finanza su richiesta del Tribunale di Roma che indaga su un’ipotesi di indagine per appropriazione indebita, truffa ed emissione di fatture false..

Secondo le prime informazioni ci sarebbe un sequestro anche a carico della società sportiva blucerchiata per un controvalore di circa 200mila euro.

La notizia dell’operazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria si sta diffondendo in queste ore e ovviamente ci saranno aggiornamenti e maggiori dettagli nelle prossime ore. L’indagine della Procura di Roma vedrebbe coinvolte, a vario titolo, diverse persone.

Al patron della Sampdoria Ferrero sarebbe stato sequestrato anche un immobile di pregio nella sua disponibilità nella città di Firenze.

Da parte del presidente blucerchiato non c’è ancora stato alcun commento alle notizie che stanno circolando e che devono ancora essere confermate.