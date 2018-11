Aurelia chiusa tra Arenzano e Voltri, autostrada gratis da questa sera

Genova – La statale Aurelia resta chiusa tra Arenzano e Voltri per il cedimento del manto stradale e la società Autostrade risponde alla richiesta del Municipio VII Ponente rendendo gratuito il pedaggio tra i due caselli autostradali.

Chi percorrerà l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra i caselli di Prà-Voltri e Arenzano non dovrà pagare il pedaggio.

Il provvedimento è scattato questa sera alle 19 e resterà in vigore per tutta la durata dei lavori di ripristino del cratere che si è aperto in via Rubens provocando la chiusura della strada