Millesimo – Vigili del fuoco salvano una cagnolina incastrata in una tana di volpe – VIDEO

Millesimo – Era fuggita dalle braccia del padrone e si era andata a nascondere nella tana di una volpe. Curioso salvataggio, fortunatamente a lieto fine, questo pomeriggio, per una cagnolina intrappolata in un lungo cunicolo dal quale non riusciva più ad uscire.

Il padrone, seguendo i guaiti, l’ha ritrovata e ha subito chiamato i vigili del fuoco perché cercassero di salvarla da una fine terribile, soffocata nella galleria.

I pompieri di Savona, con l’appoggio di una squadra di Genova dotata di telecamera endoscopica da macerie, sono intervenuti nei boschi di Millesimo (SV) per salvare la cagnolina rimasta incastrata all’interno della tana

I vigili hanno dovuto scavare per riuscire ad allargare l’ingresso, raggiungere il cane e portarlo in salvo. La cagnetta era fuggita dalle braccia del suo padrone.