Piaggio Aero, stipendi in ritardo e nessuna risposta certa, sciopero con presidio a Genova

Genova – Lavoratori della Piaggio Aero sul sentiero di guerra, questa mattina, a Genova, per protestare contro il ritardato pagamento dello stipendio di novembre e le annunciate difficoltà che potrebbero portare a nuovi “disagi” nei pagamenti.

I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con un presidio di protesta nell’aerea aeroportuale di Genova. Secondo alcuni organizzatori non è escluso che i manifestanti decidano di spostare la manifestazione sino al casello autostradale di Genova Aeroporto, bloccando il traffico e, di fatto, tagliando in due la città già martoriata dal crollo di ponte Morandi, con la chiusura dell’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia nel tratto che unisce il ponente con il levante.

A surriscaldare gli animi le mancate risposte ai quesiti formulati dopo l’annuncio dell’azienda di avviare le procedure per l’amministrazione controllata, preludio a licenziamenti in massa, e il ritardato pagamento dello stipendio di novembre, annunciato con una comunicazione che parlava di “problemi tecnici”.

Il timore dei lavoratori è che si tratti di un “assaggio” di ben più gravi e diffusi problemi per i pagamenti futuri per lo stipendio di dicembre e delle tredicesime.