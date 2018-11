Piaggio Aero, Toti e Di Maio garantiscono nomina del commissario entro lunedì

Genova – Dopo diverse ore di blocco stradale all’altezza della rotonda di via Siffredi, a Sestri Ponente, lo sciopero con presidio dei lavoratori della Piaggio Aero si è sciolto dopo le garanzie ricevute sulla nomina “a ore” del Commissario per la gestione dell’azienda nella difficile situazione economica.

Una garanzia offerta dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dal sindaco Marco Bucci e “controfirmata” dal ministro dello sviluppo economico e vice premier, Luigi Di Maio.

Il nuovo vertice dell’azienda, posta in amministrazione controllata, dovrebbe assicurare il corretto pagamento degli stipendi dopo il ritardo nell’invio di quelli di novembre che sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso facendo scattare lo stato di agitazione e lo sciopero dei lavoratori.

Dipendenti di Piaggio Aero e sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con presidio a Genova, a Sestri Ponente a Villanova d’Albenga con il blocco del casello autostradale di Albenga.

Fortissimi i disagi per gli automobilisti e la risposta delle istituzioni che si sono radunate in Prefettura, alla presenza del prefetto Fiamma Spena, per verificare la possibilità di dare risposte veloci e certe ai dipendenti di Piaggio.

Quella più urgente e importante è arrivata a fine mattinata con la dichiarazione di Di Maio che ha assicurato di voler arrivare ad una soluzione per i lavoratori genovesi e non solo entro al mattina di lunedì, con la nomina del commissario che dovrà gestire l’emergenza aziendale.

Garanzie sottoscritte anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e dal sindaco di Genova, Marco Bucci.

I sindacati non abbasseranno la guardia e, se le risposte tarderanno ancora, hanno già assicurato una lunga campagna di lotta per difendere i diritti dei lavoroatori