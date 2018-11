Stile Artigiano torna a Savona alla Fortezza del Priamar

Savona – Arrivata ormai alla quattordicesima edizione, torna a Savona Stile Artigiano. La manifestazione, organizzata da Confartigianato, aprirà i battenti venerdì 7 dicembre alle ore 16 e sarà ospitata nella nuova sede di Fortezza del Priamar, complesso monumentale della città che per l’occasione diventerà “La Fortezza del Natale”.

All’inaugurazione parteciperà il Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, che per l’occasione premierà alcuni artigiani in pensione quale riconoscimento del valore del loro lavoro e della fedeltà associativa.

Durante la manifestazione, in programma fino alla sera di domenica 9 dicembre, sarà possibile assaggiare i piatti della tradizione Ligure e intraprendere un tour alla scoperta del mondo dell’artigianato immersi nella magica atmosfera natalizia.

«L’artigianato non può che essere un elemento fondamentale per l’economia del nostro territorio – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e all’Artigianato Andrea Benveduti. – Questa tre giorni ben si concilia con la valorizzazione di un settore così importante per la Liguria, vista la prossimità delle festività natalizie e le ottime ricadute che eventi come questo possono avere sul nostro tessuto economico».

«Ormai da quattordici edizioni il pubblico entra in contatto con l’artigianato ligure di eccellenza– dichiara Giancarlo Grasso, Presidente di Confartigianato Liguria e Savona che continua– Per il 2018 Stile Artigiano accompagnerà i visitatori nel mondo del Natale, per un’esperienza unica che coniuga la magia delle feste con il fascino del “fatto a mano”. La Fortezza del Natale sarà un evento di grande suggestione grazie alle eccellenti collaborazioni che come ogni anno contribuiscono negli eventi, nei workshops e in tutti gli appuntamenti a programma. Vetro, ceramica, rame, food e moda sono alcuni degli ingredienti che si inseriscono nella proposta di quest’anno e che si completeranno con allestimenti ad hoc realizzati dagli artigiani del verde e dell’artistico».

Inoltre, La Fortezza del Natale sarà animata dall’arrivo di alcuni personaggi ispirati al film d’animazione “Le 5 leggende”, un evento unico a cura della scuola di Moda Tifdi di Savona in collaborazione con gli allievi di Futura-Centro Formativo Confartigianato Savona

L’ingresso a Stile Artigiano Savona sarà libero per tutti e tre i giorni dell’iniziativa.