Voltri – Presto il via ai lavori per la ricostruzione della piscina Mameli

Genova – In dirittura d’arrivo l’avvio del cantiere per la ricostruzione della piscina “Mameli” di Voltri. Ad assicurarlo il Comune di Genova che ha approvato il progetto definitivo per la ricostruzione dell’impianto, più moderno e più utile al ponente cittadino.

Un investimento da 4 milioni e 400mila euro approvato dalla Giunta comunale su impulso dell’assessore Fanghella.

Verrà realizzato un nuovo impianto più funzionale e meno oneroso nei costi di manutenzione ed esercizio e con più possibilità di utilizzo da parte della popolazione del ponente genovese che attende da anni la realizzazione del progetto dopo la demolizione del vecchio impianto.

