Basilica dell’Immacolata, nuovo appuntamento con “I Concerti di San Torpete”

Genova – È in programma per stasera, sabato 1 dicembre alle ore 21, presso la Basilica dell’Immacolata il penultimo appuntamento della XIII edizione de “I Concerti di San Torpete”.

Protagonisti della serata saranno la coppia di musicisti Tedeschi Beatrice-Maria e Gerhard Weinberger, che eseguiranno un concerto sinfonico a quattro mani sul magnifico organo Trice/Balbiani di inizio novecento conservato all’interno della basilica Genovese.

Strumento di ineguagliabile bellezza a quattro manuali e pedaliera e canne distribuite in quattro differenti corpi sonori, costruito George William Trice nel 1890 e revisionato da Lorenzo Balbiani nel 1928, l’organo dell’Immacolata sarà suonato da una straordinaria coppia di artisti uniti anche nella vita che possono vantare una grande esperienza concertistica a livello internazionale sia come solisti che in coppia.

Durante la serata i due eseguiranno composizioni scritte per organo da autori di diverse nazionalità dall’ottocento ai giorni nostri e brani appositamente rielaborati per lo strumento con trascrizioni d’autore, come nel caso del Preludio e Fuga in do di Georg Friedrich Händel trascritto dal compositore inglese John Marsh.

L’ingresso alla serata sarà gratuito.