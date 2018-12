Fuochi d’artificio, domani, in piazza De Ferrari per Prima della Prima

Genova – Fuochi d’artificio in piazza De Ferrari domani, domenica 2 dicembre, a partire dalle 18, accompagnati dalle note dell’Aida in occasione della prima al Teatro dell’Opera Carlo Felice, della celebre opera di Giuseppe Verdi.

La festa inizierà alle 17, con la distribuzione gratuita alla cittadinanza di cioccolata calda e dolci tipici genovesi (canestrelli e pandolce) a cura della Camera di Commercio di Genova e proseguirà alle 18 con i fuochi d’artificio ritmati dalle arie dell’Aida.

Si tratta del primo degli appuntamenti voluti da Regione Liguria e dal Comune di Genova in questo dicembre all’insegna del linguaggio della luce: seguiranno le accensioni degli Alberi di Natale e soprattutto del Tunnel di luci più lungo d’Europa, in programma sabato 8 dicembre. Gran finale come tradizione col Capodanno in piazza De Ferrari.