I Fantasmi del Centro Storico nel nuovo tour di Genova Cultura

Genova – Le leggende del Centro Storico di Genova protagoniste oggi, sabato 1 dicembre alle ore 15, del nuovo tour di Genova Cultura.

Durante l’iniziativa i partecipanti percorreranno sotto la direzione della guida abilitata un itinerario insolito del Centro Genovese, alla scoperta delle storie più affascinanti e curiose e di fatti insoliti vissuti in prima persona da persone normali.

Non mancheranno quindi grandi classici del paranormale genovese come la storia del fantasma del Carlo Felice, che la leggenda riconduce alla figura di Leila Carbone, figlia di un noto liutaio del ‘500 che fu accusata di stregoneria e perse la vita per gli stenti, o quella dello spettro del malvagio Branca Doria in piazza San Matteo.

Per partecipare al tour sarà necessaria la prenotazione all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org o al numero 3921152682.